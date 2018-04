Fluminense oficializa contratação de Robinho, do Figueirense

O Fluminense oficializou na manhã deste domingo a contratação de dois jogadores: o meia-atacante Robinho, de 22 anos, e o volante Richard, 23 anos. Ambos pertencem ao Atibaia, clube do interior paulista.

Robinho estava emprestado ao Figueirense e era um dos principais destaques da Série B. Ele chega para suprir a vaga deixada pelo atacante Richarlison, negociado com o Watford, da Inglaterra. O volante é uma aposta e estava no Atibaia, que disputa a Copa Paulista.

Richarlison rendeu um bom dinheiro aos cofres do Fluminense. O Watford preferiu não falar em valores, mas de acordo com o presidente do clube tricolor, Pedro Abad, o time inglês desembolsou 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 46,2 milhões) para ficar com o jovem jogador.

Uma pequena parte desse valor, que não foi revelado, serviu para trazer Robinho, que teve 50% dos direitos adquiridos pelo Fluminense e assinará contrato por quatro temporadas. Richard virá por empréstimo até o final do ano. Os dois são esperados na próxima segunda-feira no CT do Fluminense para realização de exames médicos. A data da apresentação não foi confirmada.