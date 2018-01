Fluminense oficializa contratação do jovem atacante Richarlison

O Fluminense anunciou nesta terça-feira uma das mais caras transações do atual mercado de transferências. O novo reforço do clube das Laranjeiras é o garoto Richarlison, de apenas 18 anos, revelação do América-MG que marcou nove gols em 24 partidas nas Série B do Brasileirão.

"Estamos muito satisfeitos em termos conseguido trazer o Richarlison, um atleta que se destacou bastante neste ano, rápido, goleador, e que se encaixa muito bem na filosofia de trazermos atletas jovens, que podem nos dar grandes resultados em campo e fora dele também", elogiou o diretor executivo do Flu, Fernando Simone.

Especula-se que o Fluminense tenha pago cerca de R$ 10 milhões, ficando com 50% dos direitos econômicos de Richarlison. O América-MG segue com uma fatia do atleta, visto como de alto potencial de venda. O atacante assinou contrato válido por cinco anos, até o final de 2020, e deve jogar ao lado de Fred, outro jogador revelado pelo América Mineiro.

"É um sonho de infância que está sendo realizado poder jogar num clube como o Fluminense. Isso foi fruto do meu trabalho no América, tenho muito a agradecer ao clube por ter me dado a oportunidade de aparecer, mas agora o que mais quero é fazer a alegria dos torcedores tricolores", comemora Richarlison.

Ele é o terceiro reforço do Fluminense para 2016, uma vez que antes o clube carioca havia anunciado o retorno do meia Diego Souza, que surgiu nas Laranjeiras há 10 anos, e a chegada de Felipe Amorim, que pertencia ao Goiás, mas jogou a Série B pelo América-MG.

O Flu, entretanto, perdeu três de suas crias para a Europa. Gerson foi para a Roma, Kenedy chegou ao Chelsea no meio do ano e Robert está perto do Barcelona B. Além deles, Vinicius não renovou e foi para o Atlético-PR.