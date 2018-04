Fluminense oficializa contratação do lateral Monzón A diretoria do Fluminense oficializou neste sábado a contratação do lateral-esquerdo Fabian Monzón. A chegada do jogador era dada como certa nos últimos dias e já havia sido confirmada pelo Lyon, o ex-clube do argentino, mas o time carioca aguardou a realização dos exames médicos para oficializar a transação.