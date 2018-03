Fluminense paga os salários de abril A diretoria do Fluminense pagou nesta quarta-feira os salários dos jogadores referentes ao mês de abril, com o dinheiro recebido do adiantamento das cotas de televisionamento do Campeonato Brasileiro. O clube receberia R$ 2,3 milhões, mas teve R$ 230 mil bloqueados na Justiça, por causa de uma dívida com o Grêmio, referentes à contratação do volante Fabinho e do atacante Agnaldo.