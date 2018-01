Fluminense pega Americano confiante após vencer clássico A vitória de virada sobre o Flamengo, na quinta-feira, que assegurou a permanência do time na briga por uma vaga à semifinal da Taça Rio, deu novo ânimo ao Fluminense para o confronto deste domingo contra o Americano, às 16 horas, em Moça Bonita. Apesar de ter recuperado a tranqüilidade, o time continua ameaçado porque um novo fracasso poderá eliminar definitivamente o time do Estadual do Rio. Para esta partida, a novidade do time deverá ser Arouca, recuperado de uma contusão muscular. Caso o jogador volte à equipe, Romeu irá para o banco de reservas. Já o meia e capitão do Fluminense, Carlos Alberto, permanece sem condições de atuar, por causa de dores na bacia. Mesmo sob tratamento intenso, com sessões de fisioterapia, o jogador conseguiu correr ao redor do campo, mas ainda sentiu um incômodo no local da contusão. No Americano, embalado pelo empate sem gols com o Vasco, em São Januário, na quarta-feira, os desfalques são o zagueiro Fabão e o ala esquerdo Nilberto, que vão cumprir suspensão automática. Nos seus lugares atuam Leandro Silva e Pirão, respectivamente. AMERICANO x FLUMINENSE Americano - Jefferson; Anderson, Leandro Silva e Gil; Fabinho, Índio, Kim, Gugu, Carlos Eduardo e Pirão; Pardal. Técnico: Valter Ferreira. Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e Ivan; Fabinho, Arouca (Romeu), David e Cícero; Alex Dias e Soares. Técnico: Joel Santana. Árbitro - Marcelo de Lima Henrique. Horário - 16 horas. Local - Moça Bonita.