Fluminense pega Boca na próxima quarta no estádio do Vélez

Um dia após a definição dos classificados, a Confederação sul-americana de futebol (Conmebol) divulgou as datas e horários dos confrontos pelas semifinais da Copa Libertadores. Veja também: Tabela e composição das semifinais O primeiro duelo acontece na próxima terça-feira (dia 28), quando o América do México receberá a LDU, no Estádio Azteca, às 18h10. A partida entre Boca Juniors e Fluminense, em Buenos Aires, acontecerá no dia seguinte, a partir das 21h50, no José Amalfitani, estádio do Vélez Sarsfield. O Boca Juniors só poderá voltar a jogar no estádio de La Bombonera caso a equipe se classifique para a decisão da Copa Libertadores. O primeiro finalista será conhecido no dia 3 junho. A LDU receberá o América do México, às 18h10, no Estádio Casablanca, em Quito. No dia seguinte, o Fluminense receberá o Boca Juniors, às 21h50, no Maracanã.