Fluminense pega Salgueiro na Copa do Brasil com presença confirmada de Abel Braga

O técnico Abel Braga não vive o seu melhor momento com o Fluminense, mas já deixou claro: não pretende sair das Laranjeiras tão cedo. Recentemente especulado no Atlético Mineiro, ele tratou de encerrar qualquer especulação antes do jogo contra o Salgueiro-PE, nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, às 19h15. Quem vencer se classifica e o empate leva a decisão para os pênaltis.

+ Fluminense oficializa as contratações do lateral Léo e do goleiro Rodolfo

+ Fluminense aproveita cláusula em acordo de empréstimo e adquire volante Richard

Ao contrário da primeira fase, o time visitante não tem mais nenhuma vantagem e o mando de campo foi decidido em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Também não há mais o gol qualificado - popularmente conhecido como gol fora de casa - como critério de desempate. Na estreia, o Salgueiro eliminou o Novo Operário-MS e o Fluminense passou pela Caldense-MG.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vindo de cinco jogos sem derrota, com três vitórias e dois empates, o Fluminense ainda lida com a eliminação precoce na fase de grupos da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Ainda assim, Abel Braga teve praticamente duas semanas para trabalhar - o último jogo foi contra o Macaé, no último dia 3, na vitória por 1 a 0 no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias (RJ). A principal novidade deve ser no banco de reservas: o lateral-direito Léo e o goleiro Rodolfo estão relacionados pela primeira vez.

Do outro lado, o Salgueiro vive um dos piores inícios de temporada da sua história. Em oito jogos até agora, o clube acumula três derrotas, três empates e apenas duas vitórias. Nas últimas duas partidas foram duas goleadas por 4 a 0 - para o Náutico, no Campeonato Pernambucano, e para o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste. Por isso, o técnico Paulo Júnior tem muitas dúvidas para escalar o time principal e pode ter algumas mudanças de última hora.