Fluminense pega Tombense na estreia da Copa do Brasil e quer eliminar a volta

Campeão em 2007, o time tricolor quer voltar a erguer a taça e conta com um técnico experiente na competição. Vencedor em 1996, com o Cruzeiro, e em 2014, com o Atlético Mineiro, o bicampeão Levir Culpi conhece os atalhos do torneio e quer deixar uma boa impressão logo na estreia para evitar desgaste e poder se concentrar nas rodadas finais do Campeonato Carioca e na decisão da Copa Sul-Minas-Rio.

Embora não tenha o volante Douglas e o atacante Osvaldo, ambos lesionados, Levir Culpi não poupa nenhum jogador. A formação utilizada nos últimos jogos e responsável por uma invencibilidade de nove partidas - sete delas com o treinador que substituiu Eduardo Baptista - segue mantida.

Sem marcar desde o dia 11 de fevereiro, no empate com o Madureira, o atacante Fred já amarga um jejum de sete jogos sem gol. Poderia ter feito no fim de semana, mas desperdiçou um pênalti contra o mesmo Madureira. Mesmo com o baixo rendimento, o jogador segue prestigiado na equipe.

Com risco de rebaixamento no Campeonato Mineiro, o Tombense tem semana decisiva. Além do Fluminense, o time enfrenta o Uberlândia pela última rodada do Estadual e precisa pontuar, pois está uma posição acima da faixa do descenso. O jogador mais renomado da equipe é Joilson, que fica como opção para o técnico Ney da Matta no decorrer do jogo.