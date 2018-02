Fluminense pensa em Fabrício Carvalho Como o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, avisou que só negocia o atacante Obina em caso de venda, o Fluminense desistiu de contratá-lo, pois esperava conseguir o empréstimo por 1 ano. Assim, o próximo alvo do clube carioca é Fabrício Carvalho, do São Caetano, outra indicação do técnico Abel Braga.