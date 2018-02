Fluminense pensa na contratação de Gustavo Nery

Com apenas Júnior César para a lateral-esquerda, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, pediu a Branco, coordenador de futebol do clube, que inicie conversas com o Corinthians para a contratação de Gustavo Nery, execrado pela torcida paulista e acusado de não se esforçar em campo na campanha que rebaixou a equipe corintiana. Veja também: Técnico Mano Menezes não quer Vampeta para 2008 Thiago Neves diz que continua no Fluminense A primeira opção era Léo, do Benfica de Portugal, mas a negociação não deu em nada e Renato está preocupado, pois o reserva Ivan será devolvido ao Atlético-PR. O treinador sabe da fama de "chinelinho" de Nery, mas parece não temê-la. "É inegável que é um cara que saber jogar bola. E comigo ele vai jogar e ser útil ao time", disse Renato. Enquanto isso, a diretoria tenta acertar os últimos detalhes com o volante Fabinho, do Toulouse (França), e do atacante colombiano Falcao Garcia, do River Plate (Argentina).