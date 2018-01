Fluminense perde Agnaldo no 1º jogo O técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, não teve boas notícias nesta terça-feira. O atacante Agnaldo, um dos destaques da equipe ao lado do colombiano Asprilla, foi vetado pelo departamento médico e desfalcará o time no jogo de amanhã, às 21h40, no Morumbi, contra o São Paulo, pelas semifinais do Torneio Rio-São Paulo. Agnaldo sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e sua recuperação deve durar uma semana. O seu retorno está previsto para o segundo jogo da semifinal com o São Paulo, dia 21, no Rio. "Na realidade, ele começou a queixar-se dessa dor durante o jogo do fim de semana, contra o Vasco. Como não tínhamos tempo para avaliá-lo, decidimos que ele acompanharia a delegação para São Paulo. Mas infelizmente ele não está em condições", explicou o médico do Fluminense, Michael Simoni. Com isso, a vaga no ataque vai ficar com o velocista Alessandro, ex-Santos, que fará dupla com Roni. "Claro que ninguém gosta de entrar no lugar de um companheiro que está machucado. Mas vou tentar agarrar essa oportunidade da melhor forma possível", afirmou o substituto. Já Agnaldo mostrava-se conformado. "A melhor coisa que tenho a fazer agora é me dedicar ao tratamento e tentar estar em condições para o jogo de volta", disse.