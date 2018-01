Fluminense perde Asprilla no clássico O atacante Asprilla, do Fluminense, não vai enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, no Maracanã, pela jogo de volta das semifinais do Torneio Rio-São Paulo. O colombiano já vinha se queixando de fortes dores na coxa direita na terça-feira, nas Laranjeiras, e dará lugar ao centroavante Agnaldo, que volta ao clube carioca para formar dupla de ataque com Roni. O clássico dos dois Tricolores - carioca e paulista - acontece logo mais às 21h40.