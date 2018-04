Fluminense perde do Macaé e deixa o G-4 do Campeonato Carioca

O Fluminense deixou o G-4 do Campeonato Carioca ao perder para o Macaé, por 1 a 0, na noite deste domingo, na casa do adversário. O time tricolor passou a ocupar a quinta posição, com 21 pontos, e agora vai ter de se virar nas próximas rodadas para se livrar de dois concorrentes diretos a uma vaga na fase semifinal do Carioca: o próprio Macaé, que também tem 21 pontos, e o Madureira, quarto colocado, com 23.

Sem Fred, suspenso, o Fluminense não jogou bem. Seu substituo, Walter, foi quase uma figura nula em campo, notadamente no segundo tempo, quando não produziu nada. No meio de campo, o time dependia muito do jovem Gerson, que não conseguia criar boas jogadas como nas duas últimas partidas. Jean e Wagner não colaboravam muito e os ataques do Flu eram quase sempre contidos pela defesa do Macaé.

Mais bem organizado, o Macaé explorava os contra-ataques e levava perigo com mais frequência. A equipe, que vai disputar neste ano a Série B do Brasileiro, contava com o apoio de sua torcida e a força de sua coletividade.

Tudo indicava que o jogo terminaria empatado, quando Vinicius, do Flu, fez uma falta na entrada da área. Juninho, que entrara na vaga de Éberson, se encarregou da cobrança e foi feliz. Chutou a bola por cima da barreira e Diego Cavalieri não teve como evitar o gol. Ainda faltavam mais de 10 minutos para o final e o Macaé recuou bastante para segurar o placar. Seus jogadores também ''valorizaram'' alguns lances, em que caíam no gramado e pediam atendimento médico sem necessidade.

No fim, o Fluminense não teve competência para buscar o empate e deixou o campo sob vaias. Na próxima rodada da competição, o time tricolor terá pela frente o Tigres, sábado, às 18h30, no Maracanã. Já o Macaé pegará o Bangu, em casa, no mesmo dia, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 1 X 0 FLUMINENSE

MACAÉ - Ricardo Berna; Max, Filipe Machado, Brinner e Diego Corrêa; Alisson, Dos Santos, Éberson (Juninho) e Fernando Santos (Tiago Pedra); Pipico (Marquinho) e Giancarlo. Técnico - Josué Teixeira.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Fernando; Edson, Jean, Gerson (Vinicius) e Wagner (Michael); Marcos Junior (Lucas Gomes) e Walter. Técnico - Cristóvão Borges.

GOL - Juninho, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

CARTÕES AMARELOS - Alisson, Edson, Vinicius, Marlon e Giancarlo.

RENDA - R$ 81.000,00.

PÚBLICO - 3.025 pagantes.

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.