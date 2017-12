Fluminense perde e é eliminado no Chile O Fluminense precisava apenas de um empate para passar à semifinal da Copa Sul-Americana, mas terminou sendo eliminado da competição ao perder, por 2 a 0, para a Universidad Católica, do Chile, em Santiago, nesta quarta-feira. O time carioca não honrou a promessa de ofensividade feita pelo técnico Abel Braga e, com uma postura defensiva, foi facilmente dominado pelo adversário. Durante a etapa inicial, na busca pelo gol, o Fluminense ficou restrito aos lançamentos para o atacante Tuta, que em 90% das jogadas não conseguiu se livrar da linha de impedimento feita pela defesa chilena. Por atuar em casa e ter perdido o primeiro confronto por 2 a 1, a Universidad pressionou a equipe carioca, mas somente aos 40 minutos, em um erro defensivo do meia Juan, a bola sobrou para o meia Conca, que deixou o atacante Quinteros livre para marcar o primeiro gol. Nos dez primeiros minutos do segundo tempo, o Fluminense melhorou na partida. O meia Petkovic, até então anulado pela marcação individual da Universidad, passou a conseguir criar as jogadas da equipe. Mas os lances paravam em Tuta, que não conseguiu convertê-los em gol. Para piorar a situação carioca, aos 16 minutos o sérvio sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído por Rodrigo Tiuí. A necessidade de fazer pelo menos um gol obrigou o Fluminense a avançar e, com isso, ficou desguarnecido em sua defesa. E, aproveitando os espaços cedidos pelo time brasileiro, a Universidad chegou ao gol da vitória. Quinteros fez um belo passe para o meia Arrue, que chutou forte e a bola desviou no zagueiro Gabriel Santos, enganando o goleiro Kléber, aos 19 minutos. E foi só. No desespero para conseguir ao menos um gol para levar a decisão para a disputa por pênaltis, o Fluminense ainda arriscou chutes de longa distância com Juan e Tuta, mas não obteve sucesso.