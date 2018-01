Fluminense perde e está eliminado O Fluminense despediu-se da luta pelo título do Campeonato Carioca ao ser derrotado pelo Volta Redonda, hoje, por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, numa partida de baixo nível técnico, por causa do gramado esburacado e da fragilidade das duas equipes. O jogo foi interrompido duas vezes na etapa final, devido a invasão em campo de torcedores do Fluminense. O mau futebol do Tricolor pode ser exemplificado pelo número de chutes a gol do time no primeiro tempo: apenas um. O Volta Redonda abriu o placar aos 22 minutos, num lance bonito de Ademir. Ele deu um chute forte de fora de área, após drible em César. A bola bateu no travessão e quicou dentro do gol. Maciel desperdiçou o segundo gol do time da casa no final da primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense voltou mais veloz, embora sem conseguir acertar três passes seguidos. Ademir, o autor do gol, foi expulso por falta violenta em Flávio. Agnaldo atirou a bola na trave minutos depois e o Tricolor parecia mais próximo do empate. Depois das invasões dos torcedores, que foram tirar satisfação com os jogadores do Fluminense, a equipe dirigida por Valdir Espinosa empatou. Foi aos 35 minutos, numa jogada em que o zagueiro César completou passe de calcanhar do outro zagueiro, Tinoco. O Fluminense teve então dois jogadores expulsos, Roberto Brum e o próprio César, por falta violenta. Aos 47, Fabiano, em contra-ataque, fez o gol da vitória do Volta Redonda, que, com o resultado, fica mais distante do risco de rebaixamento.