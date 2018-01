Fluminense perde e praticamente se despede do Carioca O Fluminense praticamente deu adeus ao Campeonato Carioca 2007 ao perder para o Americano por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. O jogo foi válido pela penúltima rodada da fase da classificação da Taça Rio, o segundo turno do Carioca. Para chegar à semifinal, o Fluminense terá de derrotar o Boavista, no fim de semana, e torcer pela derrota do Friburguense para o Madureira e também para que o Americano, fora de casa, vença o Volta Redonda. O jogo merecia ter terminado empatado e sem gols por causa do baixo nível técnico das duas equipes. O Fluminense melhorou no segundo tempo, quando pressionou bastante e obrigou o goleiro Jefferson a três intervenções difíceis. Numa cobrança de escanteio em que Fernando Henrique falhou, Diogo cabeceou e fez o único gol da partida. A bola passou entre as mãos do goleiro do Fluminense. Em desvantagem, o time tricolor se descontrolou. Thiago Neves, que entrara no decorrer do segundo tempo no lugar de David, acertou Caetano com uma cotovelada no rosto e foi expulso, enquanto o jogador do Americano, com o rosto ensangüentado, esperava pelo atendimento. O jogo passou a ficar ríspido e o árbitro voltou a mostrar o cartão vermelho logo depois, para Fabinho, do Americano. Se Marcelo Henrique fosse mais rigoroso, poderia ter aplicado a mesma punição a outros atletas dos dois times. No final, Pardal, sem marcação e livre na área, perdeu o segundo gol para o Americano. AMERICANO 1 X 0 FLUMINENSE Americano - Jefferson; Anderson, Leandro, Fabinho e Kim (Caetano); Índio (Diogo), Carlos Eduardo (Gugu), Pirão e Pardal; Diego e Gil. Técnico: Válter Ferreira. Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luís Alberto e Ivan (Rafael Moura); Fabinho, Arouca, David (Thiago Neves) e Cícero; Alex Dias e André Moritz (Soares). Técnico: Joel Santana. Gol - Diogo, aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro - Marcelo de Lima Henrique. Cartões amarelos - Fabinho, Índio, Gil, Pirão, Pardal, Cícero, Carlinhos, Rafael Moura e Ivan. Cartões vermelhos - Thiago Neves e Fabinho (Americano). Renda e Público - Não disponíveis. Local - Estádio Moça Bonita, em Bangu/RJ.