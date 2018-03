Fluminense perde mais dois por contusão O Fluminense teve mais duas baixas no fim de semana. O zagueiro Antonio Carlos, de 17 anos, e o atacante Fábio Bala sofreram contusões graves no clássico de domingo com o Vasco. O primeiro, sofreu fratura de tornozelo num choque com Souza e deve ficar pelo menos quatro meses sem atuar. Fábio Bala, por sua vez teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Estará ausente das atividades regulares no mínimo por dois meses. Com isso, sobe para nove o número de atletas contundidos no clube. O técnico Renato Gaúcho parecia desconsolado com as novidades do dia. "Não sei onde as coisas vão parar. Quando a gente pensa que vai melhorar, mais dois jogadores são carta fora do baralho."