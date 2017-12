Fluminense perde o mando de 1 jogo O Fluminense vai ser obrigado a enfrentar o Grêmio, adversário direto na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, no dia 30 de agosto, fora do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, a 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o clube carioca com a perda do mando de campo por um jogo. A punição ocorreu porque torcedores do time invadiram o gramado na partida contra o Cruzeiro, em 2 de agosto - jogo disputado no estádio Giulite Coutinho, na Baixada Fluminense. Agora, o Tricolor carioca terá de programar a partida contra o Grêmio para uma cidade distante pelo menos 150 quilômetros do Rio.