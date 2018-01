Fluminense perde para o América-RN, mas se classifica O Fluminense sofreu bastante nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, para se classificar às oitavas-de-final da Copa do Brasil. Sob o coro de ?time sem vergonha?, o time tricolor foi batido pelo América-RN, por 1 a 0, mas passou de fase graças ao resultado obtido no jogo de ida (venceu por 2 a 1 e o gol feito fora de casa tem peso maior). Agora, a equipe carioca enfrentará o Bahia. O zagueiro Luiz Alberto classificou a atuação do Fluminense como ?vergonhosa?. ?Alguma decisão tem de ser tomada. O momento é de turbulência. A equipe não tem luta, não tem nada?, declarou o defensor, cuja declaração dá o tom exato da crise nas Laranjeiras. Para irritação de seus torcedores, o Fluminense não dá sinais de evolução. Praticamente eliminado do Campeonato Carioca, o time parece não ter aprendido a lição do mau início de temporada. Continua praticando um futebol de muita lentidão e pouca produtividade. A torcida tricolor não suporta mais tanta apatia aliada à falta de talento de alguns atletas. Com pouco minutos de bola rolando, ela já hostilizava o limitado volante Fabinho. Vaiou bastante também o meia Carlos Alberto, que não jogou nada. Aplausos somente para a dupla de atacantes. Alex Dias foi o destaque do Fluminense no primeiro tempo. Deu belos passes, se movimentou bastante e acertou uma bola na trave. Lenny também deu trabalho aos defensores do América de Natal. A exemplo do companheiro de ataque, levou azar numa bela finalização: chute cruzado e bola no travessão. ?Estamos tentando... Agora é hora de levantar a cabeça?, disse Alex Dias no intervalo. Ambos, no entanto, sumiram no segundo tempo. Diante da atuação medíocre do adversário nos 45 minutos iniciais, o América passou a acreditar em si e lançou-se ao ataque. Encontrou tanta facilidade que fez 1 a 0, por meio do atacante Rodrigo Paulista, e poderia ter marcado mais gols, o que eliminaria o Fluminense. A noite foi de sufoco para os tricolores. FLUMINENSE 0 X 1 AMÉRICA-RN Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e Ivan (Cícero); Fabinho, Arouca, David (André Moritz) e Carlos Alberto; Lenny (Soares) e Alex Dias. Técnico: Joel Santana. América-RN - Fernando; Lisa (Nenê), Douglas, Robson e Marcinho; Ângelo, Luciano Santos (Nei), Ivanildo e Geovane; Paulo Isidoro e Rodrigo Paulista. Técnico: Estevam Soares. Gols - Rodrigo Paulista, aos 10 minutos do segundo tempo. Árbitro - Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo - Carlos Alberto, Lenny, Fabinho, Ivanildo, André Moritz e Paulo Isidoro. Cartão vermelho - Marcinho. Público e renda - não disponíveis. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).