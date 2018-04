Fluminense perde três por suspensão O sistema defensivo do Fluminense é motivo de preocupação do técnico Alexandre Gama para o confronto contra o Guarani, sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Não por estar cometendo falhas e sofrendo gols. O problema são as seguidas ausências por suspensões. O goleiro Fernando Henrique, o zagueiro Odvan e o volante Marciel foram punidos com cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma, por 2 a 0, em Santa Catarina, e vão cumprir punição. Reserva imediato de Fernando Henrique, o experiente goleiro Kleber será o escolhido. Laerte, contratado ao Americano, e Zé Carlos disputam uma vaga ao lado de Antônio Carlos na zaga. Juca é o favorito para compor o meio-de-campo tricolor. ELEIÇÃO - O presidente David Fischel lançou oficialmente nesta segunda-feira o cardiologista Roberto Horcades, de 57 anos, vice-presidente médico do clube, como candidato à sucessão presidencial do Fluminense. Horcades tem como metas principais manter Roger na próxima temporada, construir um estádio e aumentar o centro de treinamento (CT) de Xerém, localizado na região serrana.