Dalton já iniciou tratamento intensivo no departamento médico da equipe, mas teve descartada sua escalação para a segunda partida do clube no Campeonato Carioca.

O defensor ganhou espaço no Fluminense durante a arrancada da equipe contra o rebaixamento, no Brasileirão do ano passado. Ele foi titular do time que venceu o Americano por 3 a 0, no domingo, na estreia do campeonato estadual.