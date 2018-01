Fluminense pode ficar sem três titulares contra o Bahia O técnico do Fluminense, Joel Santana, tem três problemas para escalar a equipe que enfrenta o Bahia, quinta-feira, no Maracanã, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O lateral-direito Carlinhos, com dores na panturrilha direita, o volante Romeu, que torceu o tornozelo direito, e o atacante Alex Dias, que está há cinco dias sem treinar por causa de uma virose. Joel disse que ainda tem esperança de poder contar com todos. "É chato ter jogadores machucados na véspera de uma partida. Vinha treinando uma formação há dez dias, mas vou aguardar os médicos", disse o comandante da equipe das Laranjeiras. "Já passamos por este tipo de situação no Estadual do Rio?, lamentou. Romeu e Carlinhos serão reavaliados nesta quarta-feira à tarde, antes do último treino de preparação para o jogo - se não tiverem condições, entram David no meio e Rafael na lateral. Se Alex Dias não puder jogar, Lenny fará dupla com Rafael Moura, que, de atleta pouco aproveitado até agora, passou a ser peça importante no ataque. "Quero que o time jogue com simplicidade e a entrada do Rafael Moura vai facilitar para que isso ocorra. Ele é uma referência dentro da área", comentou Joel. Apesar do Bahia estar na Série C da Campeonato Brasileiro, os jogadores da equipe carioca seguiram o discurso e pediram atenção especial aos atacantes Moré e Saci. "Eles têm qualidade e não chegaram aqui à toa. Respeito o adversário e não tem essa de comemoração diferente", comentou o zagueiro Luiz Alberto. No coletivo desta terça, os titulares venceram por 2 a 0, gols de Carlos Alberto e Cícero.