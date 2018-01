Fluminense pode perder patrocinador Uma dívida de quase R$ 10 milhões com a Docas pode atrapalhar os planos do Fluminense para a próxima temporada. De acordo com decisão judicial, o clube tem de quitar a dívida até segunda-feira, senão perde o contrato com a Unimed, a patrocinadora oficial do Tricolor. Pela ordem da justiça, caso o Fluminense não pague a quantia para a Docas, passará a ser ?patrocinado? por uma rede de academias de ginástica. O assessor especial da presidência do Fluminense, Marcelo Penha, reconheceu o problema. ?Se perdermos o contrato com a Unimed, vai ser um desastre?, disse. Ele informou que o Fluminense fez uma contraproposta de R$ 4,55 milhões, que não foi aceita pelo credor. ?Docas tem direito a quase 10 milhões de reais, mas aceita receber R$ 4,7 milhões e R$ 300 mil de honorários com advogados. Vamos tentar resolver isso?, declarou Penha. Se perder o contrato com a Unimed, o Fluminense perder automaticamente alguns jogadores, como Petkovic e os novos reforços Rogério e Diego.