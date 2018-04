Fluminense pode ter a volta de Fred nesta quinta Único clube grande do Rio de Janeiro que perdeu na estreia do Campeonato Carioca, o Fluminense pode ter novidades para a próxima rodada. Isso porque o artilheiro Fred, o volante Diguinho e os laterais Carlinhos e Bruno participaram normalmente do treinamento coletivo desta segunda-feira e podem reforçar a equipe na partida contra o Bonsucesso, nesta quinta, no estádio do Maracanã.