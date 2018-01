Fluminense pode ter Diego na final O Fluminense protestou mais de uma vez pela ausência dos meias Diego e Arouca nos jogos finais da Copa do Brasil. Cedidos à seleção sub-20 para a disputa do Mundial na Holanda, os dois titulares da equipe carioca não puderam se opor à determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mas um revés com Diego - sofreu uma lesão no ombro e foi cortado do grupo - deu origem a uma polêmica decisão da diretoria do Fluminense: mandou que o atleta se apresentasse ao clube para ser reavaliado, visando ao jogo desta quarta-feira contra o Paulista, na decisão da Copa do Brasil. Diego chegou segunda-feira ao Rio, submeteu-se a tratamento intensivo e treinou com esparadrapo no ombro. Seu aproveitamento foi bastante cogitado pelo técnico Abel Braga durante a semana. O presidente do Fluminense, o médico Roberto Horcades, é o cardiologista do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e foi quem assumiu a responsabilidade pela volta de Diego. O dirigente do Tricolor disse que não temia nenhum mal-estar com a entidade. Ele telefonou para Teixeira, a fim de lhe desejar feliz aniversário, depois da decisão de reintegrar o atleta ao elenco e contou que o presidente da CBF não fez nenhum comentário sobre o assunto. Horcades atualmente é o dirigente de futebol mais influente do futebol carioca. Aos poucos, vem ocupando espaço deixado por Eurico Miranda, desgastado por crises internas no Vasco e problemas com a CBF, e abatido com o afastamento de seu amigo e parceiro Eduardo Viana da presidência da Federação de Futebol do Rio.