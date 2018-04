Fluminense pode voltar a treinar nas Laranjeiras

O zagueiro Luiz Alberto fez nesta quinta-feira, aliás, um apelo para o jogo de domingo, contra o Avaí, no Maracanã. "Pedimos para o torcedor comparecer. Nesse momento, temos que estar todos do mesmo lado, comissão técnica, jogadores, diretoria e torcida", disse, para emendar na seguida. "Não adianta eles irem para, com 15, 20 minutos, começarem a vaiar se as coisas não estiverem dando certo. Estamos motivados e vamos buscar a vitória."

O empate obtido quarta-feira com a Alianza Lima, por 2 a 2, no Peru, fez Luiz Alberto vibrar, mas ele não acha que a classificação está garantida para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense pode até empatar por 1 a 1, semana que vem, no Maracanã, para avançar de fase. "Já vi de tudo no futebol. Vai ser difícil. Eles correm bastante. Respeitamos o adversário", completou.