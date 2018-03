Fluminense poderá ter zaga improvisada O técnico Renato Gaúcho tem problemas para escalar o time do Fluminense para a partida de sábado, contra o Atlético-PR, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador só tem a sua disposição o zagueiro Rodolfo porque Tinoco, Antônio Carlos e César estão machucados. Zé Carlos já voltou aos treinos, mas ainda não está em boas condições físicas. Com isso, o volante Sidney disse estar disposto a atuar improvisado na zaga para ajudar ao treinador. ?Se o Renato precisar, estou pronto. Não vejo problema em ser improvisado?, disse o jogador, que já jogou na posição quando foi treinado por Dario Pereyra no São Paulo, em 1997. Sidney, porém, prefere atuar na zaga com o esquema de três zagueiros.