Fluminense põe a culpa nas arbitragens Com apenas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, um assunto se tornou unanimidade nas Laranjeiras: o Fluminense foi prejudicado, em ambas as partidas, por erros de arbitragem. Na estréia, contra o Paysandu, em Belém, o árbitro Orlando Magno dos Santos assinalou um pênalti, aos 50 minutos da segunda etapa, a favor do time paraense quando a equipe carioca vencia por 3 a 2. Rogério Souza cobrou e empatou a partida em 3 a 3. Na segunda rodada, a história se repetiu. No equilibrado jogo contra o Coritiba, no Maracanã, o meia Roger foi derrubado na área, mas o árbitro Jamir Garcez ignorou o lance. As duas equipes empataram em 1 a 1. O técnico Ricardo Gomes não gosta de falar sobre arbitragem. Mas abriu uma exceção nesta segunda-feira. "Realmente, o Fluminense foi prejudicado. Mas a gente não pode ficar usando isso sempre como desculpa", afirmou. Para a partida contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, a tendência é que o treinador não use Edmundo ao lado de Romário. "Das outras vez que eu o escalei, ele treinou muito bem, mas no jogo não rendeu", criticou.