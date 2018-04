Fluminense precisa vencer Emelec para ir às quartas da Libertadores

RIO - Foram dias que o Fluminense gostaria de apagar de sua história. Na semana passada, Deco foi suspenso por doping. No domingo, derrota para o Botafogo na final da Taça Rio, que deu o título estadual ao rival. Na segunda-feira, a notificação do uso de cocaína pelo atacante Michael, também flagrado no antidoping. Tudo isso às vésperas do jogo mais importante do ano até agora, contra o Emelec, nesta quarta-feira, às 22h, em São Januário, pela Libertadores da América.

Os equatorianos jogam pelo empate para avançar às quartas de final. Os tricolores precisam vencer por 1 a 0, ou por dois gols de diferença. "É claro que (os assuntos de fora de campo) têm influência em campo. Procuramos evitá-los, mas nem sempre é possível", resignou-se o diretor de futebol Rodrigo Caetano.

O episódio com Michael abalou o grupo, mas pode servir como ponto de motivação para o time, que se uniu em apoio ao garoto de 20 anos. Em compensação, o atacante Fred retorna ao time. Rafael Sóbis está vetado. "Estou entrando com meu ataque campeão brasileiro neste momento decisivo", destacou Abel Braga.

Sóbis pediu para jogar, o que foi descartado pelo treinador. "Não vale a pena colocá-lo para ele sentir com cinco, dez minutos. Prefiro arriscar com o Fred, que deve aguentar os 90 minutos."