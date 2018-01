Fluminense precisa vencer o Sampaio O Fluminense busca a reabilitação contra o Sampaio Correa-MA, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pela Copa do Brasil. O time carioca vem de duas derrotas - a primeira para a própria equipe maranhense, por 2 a 1, no jogo de ida, e a segunda para o Etti Jundiaí, por 3 a 0, pelo Torneio Rio-São Paulo. Uma vitória por 1 a 0 garante a classificação do Fluminense para a próxima fase. O empate favorece o Sampaio Correa. Se o time carioca vencer por 2 a 1, a disputa pela vaga será nos pênaltis. O técnico Oswaldo de Oliveira fará algumas alterações na equipe que disputou a partida contra o Etti. O meia Roger, com dores musculares na coxa esquerda, será substituído pelo estreante Paulo Isidoro. "Falta ganhar preparo físico, mas estou pronto para ajudar o grupo", disse o jogador. Para o treinador do Fluminense, o substituto ideal de Roger seria o meia Bismarck, que chegou a treinar entre os titulares. Porém, depois de uma conversa entre os dois, o jogador disse que preferia ficar no banco de reservas. "Nós conversamos e concluímos que ainda não estou bem fisicamente", afirmou o atleta. Ele não joga uma partida inteira há quase 70 dias. Já o atacante Marco Brito seria o titular, mas sentiu uma fisgada na coxa direita e foi vetado pelos médicos. Com isso, Caio deve ganhar mais uma oportunidade na equipe. O jogador vem sendo perseguido pela torcida do Fluminense e ainda não marcou um único gol na atual temporada. Oswaldo de Oliveira só definirá nesta quarta-feira o ataque do time.