Fluminense preocupado com finalizações Após as várias oportunidades de gols desperdiçadas pelos jogadores do Fluminense na derrota para o Paraná, por 1 a 0, na 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga intensificou durante a semana os treinamentos de finalizações. Nesta sexta, o treinador tentou demonstrar não estar preocupado com a "pontaria" de seus atacantes para o confronto de domingo contra o Botafogo e estendeu a responsabilidade por marcar os gols a todos os atletas. "A responsabilidade de fazer gols não é só dos atacantes. Tanto que dos habituais titulares, apenas o Arouca ainda não marcou", disse o técnico do Fluminense. Citado por Braga, Arouca retorna ao meio-de-campo, após ter conquistado o terceiro lugar com a Seleção sub-20, no Mundial da Holanda. O jogador não escondeu a felicidade por voltar a atuar no clube e disse acreditar que o time não cometerá os mesmos erros ofensivos contra o Botafogo. "Treinamos muito durante essa semana e fomos bem. E sei que está mais do que na hora de marcar um gol e vou tentar acabar com o jejum", afirmou.