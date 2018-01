Fluminense prioriza Copa do Brasil Depois do empate de domingo com o Botafogo, por 1 a 1, que praticamente anulou as chances de o Fluminense conquistar o returno do Campeonato Carioca, os jogadores já não escondem que a prioridade da equipe será conquistar o título da Copa do Brasil. Para o meia Fernando Diniz, a competição nacional é a única alternativa de título, "que ainda resta para o clube", neste primeiro semestre. Mesmo com as reduzidas chances no Carioca, o técnico Valdir Espinosa disse que ainda acredita na conquista do returno. "Está tudo mais difícil. Passamos a depender da combinação de resultados, mas primeiro devemos pensar em vencer os jogos que nos restam", afirmou. Para a partida conta o Volta Redonda, pela 9ª rodada do returno do Carioca, no domingo, Espinosa ainda não deve poder escalar o zagueiro Régis, que sente dores no joelho direito, e o atacante Marco Brito, contundido no tornozelo esquerdo. O meia Ramon voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo, mas deve ter condições de atuar.