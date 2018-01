Fluminense promete atacar Atlético-PR O Fluminense pretende recuperar nesta quarta-feira contra o Atlético-PR, a partir das 20h30, na Arena da Baixada, os pontos perdidos em casa para o São Caetano, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, a ordem do técnico Abel Braga é que o time mantenha a postura ofensiva mesmo jogando na Arena da Baixada contra um time de boa qualidade técnica e que conta com o apoio de sua torcida para pressionar o adversário. "O Atlético não vem bem em casa no Brasileiro, mas a última vitória deu moral ao time deles. Sei que se o Fluminense jogar na defesa amanhã, perde", declarou Abel Braga, que deve escalar a equipe com três atacantes: Rodrigo Tiuí, Leandro e Beto. A ousadia do treinador tem por base o retrospecto da equipe tricolor quando atua em outro estado pelo Nacional. Foram seis jogos até o momento, com quatro vitórias e dois empates, o melhor entre os clubes que disputam o campeonato. "O Fluminense não joga para empatar e não dá agora para mudar a postura. Ficar na retranca não é do feitio do Abel Braga e foge da característica dos jogadores", afirmou o meia Preto Casagrande, ciente de que a equipe não pode repetir os erros do confronto contra o São Caetano, quando sofreu um gol no contra-ataque, nos minutos finais.