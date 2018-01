Fluminense promete mais três reforços A diretoria do Fluminense promete mais três reforços até o fim do ano: um zagueiro que viria de outro país sul-americano, o lateral-esquerdo Jean, que atuou este ano no futebol da Holanda, e o ala-meia Rogério, atualmente no Sporting, de Portugal. Hoje, o goleiro Diego, recém-contratado, deixou claro qual será seu objetivo na temporada pelo Fluminense: chegar à seleção brasileira. ?Quem tem condições de jogar num clube grande, tem de pensar grande também. Eu quero primeiro ser titular do time e depois brigar por uma vaga na seleção?, disse Diego. Para o técnico Ivo Wortmann, com os reforços o Fluminense estará em condições de disputar o título do Campeonato Carioca de 2006.