Fluminense promete reagir no Olímpico O empate sem gols com o Paraná, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e a derrota para o Sport, por 1 a 0, pela Copa do Brasil na quarta-feira, geraram um clima tenso no Fluminense. A torcida cobra melhores atuações do time e o presidente do clube, David Fischel, promete uma virada. A chance acontece na partida deste domingo contra o Grêmio, às 16h, no Estádio Olímpico, pela competição nacional. Todos nas Laranjeiras concordam que uma vitória fora de casa vai colaborar para acalmar as cobranças além de reviver a confiança numa boa campanha no Brasileiro. O Grêmio é um adversário complicado de ser superado nos seus domínios, mas o técnico Renato Gaúcho procura incentivar seus jogadores, lembrando que ninguém é imbatível no futebol. O problema é que o treinador tem diversos desfalques para esta partida. O goleiro Kléber, o zagueiro Zé Carlos, o meia Djair e o atacante Sorato, todos machucados e que não enfrentaram o Sport, continuam fora. Além deles, Alex Oliveira, com um desconforto na coxa, passou a ser dúvida. O jovem Fernando Henrique continua no gol do Fluminense. Na zaga, Rodolfo segue formando a dupla com César. Caso Alex Oliveira não tenha condições de jogo, Zada deve ser o provável substituto embora Lopes, recuperado de dores musculares, seja outra opção. No ataque, Ademílson e Fábio Bala continuam titulares. Mas, se continuarem não marcando gols, podem perder a vaga.