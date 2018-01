Fluminense promete sufocar a Ponte Ainda sob o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta a Ponte Preta neste sábado, às 18h, no Maracanã, tentando repetir a atuação da vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, há duas rodadas. O Tricolor carioca ocupa a 21º posição e está apenas dois pontos à frente do vice-lanterna Bahia. Contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento - a Ponte Preta tem apenas dois pontos a mais -, o Fluminense quer aproveitar o fato de jogar em casa para pressionar o adversário desde o início. A preocupação do técnico Renato Gaúcho durante toda a semana foi melhorar o aproveitamento dos atacantes nas finalizações. Ele cobrou bastante Marcelo e Joãozinho, que disputam a posição de titular. E a comparação com Romário foi inevitável. "O baixinho quase não toca na bola. Quando ela chega, é gol. Ele deveria servir de exemplo para os demais", afirmou o treinador.