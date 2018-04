Fluminense quer a dupla Dodô e Washington em 2008

Passadas as eleições que garantiram mais três anos a Roberto Horcades como presidente do Fluminense, o clube segue no planejamento para a Libertadores do ano que vem. A prioridade é reforçar o ataque, considerado o ponto fraco do time tricolor nesta temporada. Somália, Alex Dias e Adriano Magrão não se firmaram. Dois nomes já são dados como certo para o setor: Dodô, do Botafogo, e Washington, que está no Urawa Red Diamonds, do Japão. "O Washington já nos interessava desde o início do ano. Ele vai jogar o Mundial de Clubes e depois vem ao Brasil, quando esperamos fechar em definitivo com ele", comentou Branco, o coordenador de futebol. À espera de reforços, Renato Gaúcho fez um balanço da temporada 2007, na qual considerou o melhor de sua carreira como técnico. Colaborou para isso o fato de ter conquistado a Copa do Brasil deste ano, seu primeiro título como treinador. Ele classificou como bom o nível técnico do Campeonato Brasileiro e achou justo o título do São Paulo. Para ele, o jovem zagueiro Breno, da equipe são-paulina, foi um dos destaques da competição. Em relação à revelação do Brasileiro, ele elegeu a dupla Thiago Neves e Thiago Silva, ambos do Fluminense.