Fluminense quer a vitória na Vila para deixar a lanterna

Segundo os matemáticos, o Fluminense precisa de dez vitórias em 17 jogos para se livrar do descenso. Por isso, só resta ao time ser ousado e buscar a vitória. Até um empate, nesta altura do campeonato, não pode ser considerado um bom resultado.

Se não bastasse essa pressão de vencer a qualquer custo, a equipe tricolor ainda convive com vários problemas extra-campo. Na sexta-feira, os jogadores ficaram surpresos com a demissão do chefe da equipe médica do clube, Michel Simoni.

Como de hábito, Renato Gaúcho fez mistério em relação à escalação do Fluminense, com o ânimo renovado após eliminar o Flamengo da Copa Sul-Americana, na última quarta. O técnico manteve segredo se a equipe vai jogar no esquema 4-4-2 ou no 3-5-2.