Fluminense quer agora lutar pelo vice A derrota para o Vasco entristeceu o Tricolor, mas pode ter servido para tirar do time a pressão de ter de alcançar o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o técnico Abel Braga quer garantir a vaga para a Taça Libertadores e, de preferência, sem precisar de repescagem (caso para quem terminar em terceiro e quarto lugar no Brasileiro). Ou seja, o Fluminense vai lutar pelo vice-campeonato. A situação não é das melhores na luta pelo segundo lugar, por causa da vantagem do Inter de três pontos na tabela e também pelos desfalques do Fluminense para o próximo jogo, com o Atlético-MG, quinta-feira, em Volta Redonda. O confronto marcará a despedida do time este ano da cidade do Sul-Fluminense e a equipe não poderá contar com quatro de seus melhores jogadores: Tuta, Arouca, Petkovic e Juan, todos suspensos.