Fluminense quer contratar Caio O Fluminense está tentando contratar o atacante Caio, do Santos. A diretoria do clube vem conversando com o jogador, que pode ser o primeiro reforço da equipe para o Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira treinou o time pela primeira vez, nas Laranjeiras. "Os jogadores estão ressentidos e derrotados, o que é normal. O meu primeiro passo será o de restabelecer a auto-estima do grupo", explicou o treinador.