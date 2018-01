Fluminense quer fazer valer o mando Líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense retorna nesta quarta-feira ao cenário internacional após nove anos ? seu último jogo oficial, contra uma equipe de fora do País, foi com o Guaraní, do Paraguai, nas Laranjeiras, pela Copa Comenbol. Apesar disso, a equipe tricolor sabe que em sistemas eliminatórios, com partidas de ida e de volta, a receita é a mesma: fazer valer o mando de campo. Por isso, a ordem é derrotar o Banfield, da Argentina, às 21h45, em São Januário, por um bom saldo de gols, para praticamente assegurar vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. ?O Fluminense vai jogar de forma ofensiva, até porque não pode ser diferente. Se a classificação for decidida na casa deles, será complicado?, avisou o técnico Abel Braga, que tende a poupar o lateral-esquerdo Juan por cansaço. Com isso, Lino o substituiria. Para o treinador , o Fluminense terá de ?entrar mordendo? desde o primeiro minuto se quiser conseguir um bom resultado no Rio. ?A equipe precisa se entregar. Volto a dizer que não se pode decidir a classificação na Argentina. Tem que ser aqui?, afirmou Abel Braga. O Fluminense não enfrenta um clube argentino há 20 anos. A ansiedade dos jogadores, portanto, é natural. ?É um jogo diferente e ninguém quer ficar fora?, disse goleiro Kléber, prevendo dificuldades. ?Será um confronto de muito contato físico, de empurra-empurra e de vontade. Eles catimbam o tempo todo. É o estilo do futebol argentino.? O atacante Tuta, um dos mais experientes do elenco, fez suas as palavras de Kléber. ?Os argentinos gostam de provocar, mas o Fluminense não pode entrar no jogo deles. Deixa eles apelarem para a violência. A gente só não pode revidar?, alertou.