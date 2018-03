Fluminense quer manter Ramón no Rio Depois da contratação do técnico Oswaldo de Oliveira, a compra, ou a prorrogação do empréstimo, do passe do meia Ramón, que pertence ao Atlético-MG, se tornou o principal objetivo da diretoria do Fluminense. O jogador tem contrato com o clube carioca até o final de junho e o valor de seu passe é de R$ 3,5 milhões.