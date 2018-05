Fluminense quer resolver logo futuro de Leandro Amaral

"Tivemos uma primeira conversa com o Leandro Amaral. Estamos esperando ele chegar ao Rio para conversamos sobre o ano que vem. Não tem nada definido, precisamos sentar para definir", declarou o vice-presidente de futebol do Fluminense, Ricardo Tenório, em entrevista à Rádio Brasil.

O contrato de Leandro Amaral com o Fluminense termina no fim do ano que vem. Em 2009, o atacante participou de 13 partidas e não marcou nenhum gol sequer.