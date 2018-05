Fluminense quer triunfo em Curitiba para salvar o ano

Mas os recém-chegados não corresponderem, as muitas trocas de técnico evitaram a formação de uma equipe competitiva, o ambiente político interferiu no futebol e o clube fracassou no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e teve campanha terrível em dois terços do Brasileirão.

Mas um empate contra os paranaenses garante o time na Primeira Divisão e salva o ano, que ficaria assim marcado por uma reação incrível no segundo semestre, com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e um desempenho espetacular na reta final do Nacional.

Por isso, a permanência na elite está sendo encarada como um título pelos jogadores, o mínimo que poderiam fazer para retribuir o apoio irrestrito dos torcedores. "A Sul-Americana não veio e com certeza teria sabor de título (a fuga do rebaixamento). Nosso objetivo agora é esse. É o jogo mais importante do ano. Não será fácil, pois o Coritiba precisa vencer", comentou o atacante Fred, em referência ao fato de os adversários precisarem da vitória para também se garantirem na Série A de 2010.

O técnico Cuca tem algumas dúvidas sobre a formação e a escalação. Sem Diguinho, suspenso, Maurício e Equi González são as opções para a cabeça de área. Maurício seria o favorito, mas é dúvida com dores musculares. Outra alteração pode ser a retirada de um dos zagueiros para a entrada de Adeilson no ataque - como fez contra a LDU na decisão da Sul-Americana.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título