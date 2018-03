Fluminense reage após decepção, vence Volta Redonda e se mantém 100% na Taça Rio

O Fluminense conseguiu manter os 100% de aproveitamento na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Na tarde deste domingo, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias, o time tricolor derrotou o Volta Redonda por 2 a 1, com dois gols de pênalti, em jogo válido pela terceira rodada desta fase da competição.

+ TEMPO REAL - Fluminense 2 x 1 Volta Redonda

Assim, o time comandado por Abel Braga se recuperou bem do tropeço no meio de semana pela Copa do Brasil. Dentro de casa, a equipe perdeu para o Avaí por 2 a 1, mas voltou a campo neste domingo com uma equipe praticamente igual, com apenas Marcos Júnior sendo poupado, e conseguiu dar uma resposta positiva ao seu torcedor.

Com o resultado e o aproveitamento máximo neste estágio no Estadual, o Fluminense segue na liderança do Grupo C, com nove pontos. O Volta Redonda, por outro lado, é o lanterna do Grupo B, com apenas um.

Quem roubou a cena antes de a bola rolar foi a chuva. Com o gramado encharcado por conta dos temporais que assolaram a Baixada Fluminense desde o último sábado, a equipe das Laranjeiras impôs uma leve pressão e abriu o placar logo aos sete minutos. Ayrton Lucas invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. Na cobrança, o jovem Pedro não deu chances para o goleiro adversário e marcou.

As poças d'água cercaram todo gramado e deixaram o jogo carregado de chutões e poucas trocas de passes. Mesmo assim, antes do intervalo, o Volta Redonda conseguiu levar perigo ao rival em suas investidas ofensivas. Pelo lado esquerdo, o time do interior do Rio teve espaço para atacar e assustou em cabeçada de Marcelo depois de cruzamento de Pablo.

O Fluminense voltou com uma nova postura no segundo tempo e dominou completamente, usando as laterais e procurando o centroavante Pedro dentro da área. No ataque, o time tricolor ampliou aos 20 minutos. Em outra arrancada de Ayrton Lucas, a defesa do Volta Redonda não conseguiu acompanhar e parou o jogador com falta dentro da área. Desta vez, Robinho foi para a cobrança e marcou.

Não demorou muito, contudo, para que o Volta Redonda descontasse. Aos 26 minutos, em nova penalidade, desta vez cometida por Ayrton Lucas, Marcelo deslocou Júlio Cesar e diminuiu: 2 a 1. Logo em seguida, os visitantes quase empataram em cabeçada de Núbio Flávio, mas o goleiro do Fluminense caiu bem para fazer a defesa. Após o susto, os comandados de Abel Braga tocaram a bola no campo de ataque e seguraram a vantagem.

Depois deste novo triunfo, o Fluminense voltará a campo para o clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h30, no Engenhão. No mesmo dia, às 16 horas, o Volta Redonda encara o Macaé atuando fora de casa.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VOLTA REDONDA

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza (Léo) e Ayrton Lucas; Robinho (Pablo Dyego) e Pedro (Dudu). Técnico: Abel Braga.

VOLTA REDONDA - Douglas Borges; Luis Gustavo, Gilberto, Bruno Costa e Luiz Paulo; Marcelo, Bruno Barra (Mauro Gabriel), Pablo e Vinícius Pacheco (Fernandinho); Dija Baiano e Núbio Flávio (Anselmo). Técnico: Marcelo Salles.

GOLS - Pedro, aos sete minutos do primeiro tempo; Robinho, aos 22, e Marcelo, aos 26 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Richard (Fluminense); Bruno Barra, Vinícius Pacheco e Luis Gustavo (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Daniel Victor Costa Silva.

RENDA - 652 pagantes (820 presentes).

PÚBLICO - R$ 14.300,00.

LOCAL - Estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).