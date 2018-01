Fluminense recebe o Bahia para salvar o semestre Eliminado precocemente do Estadual do Rio, o Fluminense aposta na Copa do Brasil para salvar o primeiro semestre do clube, que contratou 16 jogadores para 2007 e só amargou atuações pífias. Por isso, o pensamento no grupo é o de vencer nesta quinta-feira o Bahia, às 20h30, no Maracanã, para ter que buscar em Salvador um bom resultado na segunda partida pelas oitavas-de-final da competição nacional. O técnico do Fluminense, Joel Santana, teve dez dias para preparar o time após a eliminação do Estadual. Ele aproveitou o tempo para conhecer melhor os jogadores e montar seu time ideal. Mas, desde o início da semana, Joel colecionou problemas. Primeiro foi o atacante Alex Dias que apareceu com uma virose, depois o volante Romeu, torção no tornozelo direito, e o lateral-direito Carlinhos, dores na panturrilha direita. Nesta quarta, tanto o artilheiro quanto o volante treinaram normalmente, mas ainda são dúvidas. Caso os três não possam atuar, o atacante Lenny, o volante David e o lateral Rafael ficarão com as vagas. ?É bom com contar com um jogador importante como o Alex Dias. É experiente e está melhorando a cada dia. Voltando a mostrar o futebol que tinha quando o conheci?, destacou Joel Santana. O apelido do atacante baiano Fábio, Saci, provocou brincadeiras nas Laranjeiras. O técnico do Fluminense disse não ter medo de Saci (em referência ao personagem do folclore nacional), mas depois pediu que todos tivessem respeito não só pelo atleta do Bahia, mas também por seu companheiro de ataque, Mosé. O zagueiro Luiz Alberto seguiu a mesma linha de Joel. ?Não importa se é saci ou sapo. Temos é que respeitar o Bahia e se preocupar em jogar o nosso futebol?, afirmou. FLUMINENSE x BAHIA Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos (Rafael), Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Arouca, Romeu (David), Cícero e Carlos Alberto; Alex Dias (Lenny) e Rafael Moura. Técnico: Joel Santana. Bahia -Paulo Musse; Maricá, Herbert (Emerson), Rogério e Victor Boleta; Emerson Cris, Marcone, Rafael Basto e Fausto; More e Fábio Saci. Técnico:Arthurzinho. Árbitro - Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC). Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).