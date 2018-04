Fluminense reduz valor dos ingressos no Brasileirão

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Fluminense decidiu apostar no Maracanã lotado para tentar evitar o rebaixamento. Por isso, a diretoria do time carioca anunciou a redução do preço dos ingressos para o confronto com o Avaí, domingo, no Maracanã.

"O maior patrimônio de nosso clube é a torcida e neste momento, mais do que nunca, precisamos dela nos apoiando no estádio", justificou Ricardo Tenório, vice-presidente de futebol do Fluminense, justificando a decisão de reduzir em até 70% o valor tradicionalmente cobrado.

Para o jogo de domingo, os ingressos de cadeira azul custarão R$ 5, os bilhetes para arquibancada verde e amarela sairão por R$ 10, as entradas para arquibancada branca serão vendidos por R$ 15. O ingresso mais caro será o da cadeira especial, que custará R$ 120. Todos os setores possuem meia-entrada.