Fluminense renova com Cristóvão e anuncia novo diretor executivo

O Fluminense acertou na manhã desta terça-feira a renovação do contrato do técnico Cristóvão Borges por mais uma ano, até o fim de 2015. O clube também apresentou oficialmente o novo diretor executivo de futebol, Fernando Simone, que substitui Paulo Angioni.

Os anúncios foram feitos pelo vice-presidente de futebol do Fluminense, Mario Bittencourt, em entrevista na sede do clube. "Está acertado: o Cristóvão permanece por mais um ano. O contrato terminaria no fim de dezembro, mas repactuamos até dezembro de 2015", revelou o dirigente.

Fernando Simone dirigia as categorias de base do Fluminense e conhece bem o clube, mas sabe que agora a cobrança será maior. "A ideia é que eu execute no profissional exatamente o mesmo de Xerém. Aqui terá mais visibilidade", admitiu. E o dirigente traçou metas e destacou qual será a prioridade de momento. "Temos de resolver alguns problemas. O mais visível é a formação do elenco."

Com os anúncios desta terça, o Fluminense deu um passo fundamental no planejamento para 2015. Agora, o clube deve intensificar os trabalhos para renovar os vínculos de peças importantes do elenco e a contratação de novos jogadores.

Cristóvão, por sua vez, teve a renovação do seu contrato confirmada uma semana depois de ter revelado que estava perto de selar um acordo para sua permanência no comando da equipe tricolor. No dia seguinte, a Unimed anunciou o fim da parceria de 15 anos que tinha com o clube, que praticamente sustentou o time por mais de uma década.