Fluminense renova com Renato Gaúcho O técnico Renato Gaúcho e seu auxiliar, Ricardo Rocha, renovaram nesta quarta-feira contrato com o Fluminense até o fim de 2003. "Esperamos que o próximo ano seja mais feliz do que 2002", disse o treinador. "O centenário só acaba na metade de 2003 e até lá vamos lutar por um grande título." Os valores da negociação não foram revelados. Para aceitar a proposta da diretoria tricolor, Renato pediu o pagamento em dia dos salários e a renovação contratual do atacante Romário. "Agora não compete mais a comissão técnica. A direção e a patrocinadora é que vão decidir sobre a permanência dele", disse o treinador. O jogador viajou para a Jamaica e ainda não iniciou a conversa com os dirigentes. Renato revelou que os planos para 2003 já foram traçados e que aproveitará a prata da casa. Além disso, alguns jogadores serão dispensados e outros contratados. A prioridade, no primeiro semestre, será a conquista da Copa do Brasil, torneio que garante uma vaga na Taça Libertadores. O técnico assumiu o comando do Fluminense na véspera do clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi goleado por 5 a 2 e o trabalho do treinador começou a ser questionado. Com o tempo, superou as desconfianças e classificou o time para a segunda fase da competição. Acabou eliminado pelo Corinthians na semifinal, terminando na quarta colocação. No total, foram 22 partidas, com 12 vitórias conquistadas.