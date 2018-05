Fluminense renova com treinador Cuca por mais um ano

A diretoria do Fluminense acertou nesta terça-feira a renovação do contrato do treinador Cuca até o fim de 2010. O clube também irá manter a comissão técnica, integrada pelos auxiliares Eudes Pedro e Cuquinha.

Cuca assumiu o Fluminense em setembro deste ano e conseguiu salvar o time do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em uma arrancada histórica, o clube carioca garantiu a permanência na primeira divisão apenas na última rodada, com um empate fora de casa diante do Coritiba.

Sob o comando de Cuca, o Fluminense também ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, sendo superado na final da competição pela LDU, do Equador. Nos 24 jogos em que Cuca dirigiu a equipe, o Fluminense obteve 13 vitórias, oito empates e apenas três derrotas.

Após a renovação contratual, o vice-presidente de futebol do Fluminense, Ricardo Tenório, comemorou a negociação com o treinador e agora promete trabalhar na contratação de reforços. "Estamos felizes. Renovamos com o treinador conforme queríamos. Vamos começar agora ver as posições carentes e definir o elenco", afirmou.

Agora, de contrato renovado, Cuca volta comandar o elenco do Fluminense no dia 4 de janeiro, quando os jogadores iniciam os trabalhos da pré-temporada em Vitória, no Espírito Santo, no campo da Estiva. A estreia na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, será no dia 17 de janeiro, contra o Americano, em Campos.